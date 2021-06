Da quando è arrivato in Italia, il Benevento l’ha assorbito col tempo. Di riflesso, in settimana piuttosto che in partita, lavorando su se stesso e sulla sua crescita, senza salti nel vuoto. Nei mesi trascorsi in attesa di un’opportunità ha imparato a conoscersi e a scoprire ogni dettaglio della Serie B, inseguendo una maglia finalmente decisiva: “Mi sento più pronto che mai”. Dejan Vokic ha concluso la stagione a Pescara con 12 presenze distribuite con tre allenatori in un campionato complicato ed anche la gioia del primo gol italiano, ossigeno puro per dar fiducia ai propri stimoli.

