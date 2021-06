Con la pandemia da Coronavirus in recessione e il calo della pressione sulle reti sanitarie territoriali dell’Asl Benevento, tratteggiato in via Oderisio un robusto piano di rilancio per le attività ordinarie. “Riprende con vigore la programmazione delle attività ordinarie e della rete territoriale dopo lo stop imposto dal Covid”, così il direttore generale Gennaro Volpe.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia