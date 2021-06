Come prevedibile, l’Atalanta ha esercitato il diritto di controriscatto sul cartellino di Salvatore Elia. Il Perugia aveva esercitato entro i termini l’opzione di riscatto per 500mila euro, ma il club nerazzurro non ha voluto perdere il controllo sul giocatore, versando così nelle casse della società umbra i 600mila euro previsti per il riscatto, garantendo ai Grifoni un premio di valorizzazione di circa centomila euro.

