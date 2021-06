Tre nuovi positivi su 491 tamponi processati e 17 guarigioni: sono i numeri confortanti della situazione pandemica in terra sannita, con la circolazione del virus sempre meno rilevante sia per nuovi positivi che per tasso di incidenza su test processati. Numeri che hanno portato il Ministero della Salute a inserire il territorio sannita e l’intera regione nuovamente in zona bianca.

