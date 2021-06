Nonostante l’inevitabile rallentamento causato dal caso ‘AstraZeneca’ (e dunque limiti per la possibilità di utilizzare i vaccini a vettore virale), superata una soglia rilevante per la campagna vaccinale di massa in terra sannita: nell’ultimo referto statistico, toccata quota 260.204 inoculazioni, con il target dei vaccinati con prima dose considerevolmente aumentato. Non lo stesso discorso invece per quanto concerne le adesioni che vanno a rilento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia