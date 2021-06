Una figura nodale nell’economia gestionale delle attività di un nosocomio quella dei medici anestesisti, con una caccia pressoché in tutt’Italia al reperimento di un numero adeguato di risorse professionali che affatica tutti gli ospedali e a cui non fa e non può fare certo eccezione il ‘San Pio’ a causa della ricaduta generale del numero insufficiente negli ultimi anni in Italia sia di laureati in Medicina che in particolare di medici specializzati in Anestesia.

