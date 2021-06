Ieri un rallentamento nel bollettino statistico regionale per le somministrazioni vaccinali, pure superiori alla media dei primi quattro giorni di questa settimana: in 24 ore inoculate 3.400 dosi. Circa mille in meno rispetto al giorno precedente. Un rallentamento che si spiega in buona sostanza sia sul venire meno dell’appuntamento della seconda dose per gli under 60 che hanno fatto la prima con AstraZeneca, sia per una disponibilità di vaccini non corposa.

