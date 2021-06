Il grande giorno è arrivato. Oggi alle 16 il ‘Palatedeschi’ si trasformerà nel teatro dei sogni per il Benevento5. Contro il Team Futura di Reggio Calabria, i giallorossi si giocano l’accesso in serie A2. Alla squadra di mister Oliva, grazie al successo dell’andata, basterà non perdere, ma nessuno in casa giallorossa vuole fare calcoli.

