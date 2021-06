Toccherà a lui trovare le chiavi della rinascita. E’ a Fabio Caserta che il Benevento ha affidato una sfida tanto affascinante quanto complicata, in un momento in cui la Strega deve ripulirsi dal passato e soprattutto ritrovare la sua vera anima. Una responsabilità non da poco, a cui però il tecnico calabrese non si è sottratto, evidentemente perché ha considerato la proposta del club giallorosso una scommessa da vivere a prescindere: «Mi fa veramente piacere essere parte integrante di questo progetto e di essere in una piazza del genere. Questa per me è un’occasione importante» le sue prime parole da allenatore del Benevento.

