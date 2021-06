E’ boom di adesioni in Campania e anche nel Sannio all’azione risarcitoria lanciata dal Codacons contro Stato, Regione e Asl per il caso del vaccino AstraZeneca agli under 60. L’associazione dei consumatori ha proposto nei giorni scorsi una azione collettiva finalizzata a far ottenere a coloro che hanno ricevuto la prima dose il risarcimento dei danni patiti anche solo per i rischi corsi sul fronte della salute, dopo la decisione delle autorità sanitarie di vietare il vaccino ai cittadini sotto i 60 anni.

