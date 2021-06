“Viene dalla vecchia scuola ma è giovane ed è un allenatore moderno, il mix perfetto per la panchina”. Fabrizio Melara ha imparato a conoscerne ogni particolare, in campo così come nello spogliatoio durante l’allenamento. È il tecnico con cui ha condiviso più partite in carriera ed ha sposato la squadra in cui ha giocato di più. Difficile immaginare un matrimonio più romantico rispetto a quello tra Fabio Caserta e il Benevento per Peter Pan e il suo legame, indissolubile, con i colori giallorossi. “Sono davvero contento, è l’allenatore giusto”, ha dichiarato l’ex Strega a Il Sannio Quotidiano.

