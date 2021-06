Il Benevento finalmente riparte. Ventotto giorni dopo l’amara retrocessione in Serie B, la Strega riempie il vuoto sulla propria panchina: sarà Fabio Caserta a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Una scelta che non è stata fatta certamente nel solco della continuità tecnica, sia per quanto riguarda idee di gioco che per quanto concerne l’approccio umorale al lavoro. Ad accomunarli c’è una sola cosa: il fatto che entrambi sono allenatori esigenti, che danno tanto e pretendono altrettanto.

