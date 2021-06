“Il tavolo nazionale ha deciso di dare tempo fino a lunedì ai tavoli regionali per trovare una soluzione unitaria da proporre, a partire da eventuali comuni capoluogo al voto e per tutti i comuni con più di 15000 abitanti. In mancanza di accordo regionale, da lunedì, deciderà il tavolo nazionale”. Con queste parole (comunicate riservatamente ai più importanti esponenti del centrodestra campano), i vertici nazionali hanno concesso un ulteriore lasso di tempo ai dirigenti dei capoluoghi di provincia per trovare accordi, ove manchino.

