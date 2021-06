Montassar Talbi sarà il primo acquisto del nuovo Benevento solo sulla carta. Sì perché, come ribadito più volte, il difensore tunisino non ha alcuna intenzione di giocare in Serie B, nonostante meno di cinque mesi abbia firmato un contratto di tre anni con il club di via Santa Colomba. Contratto che il sodalizio sannita ha regolarmente depositato.

