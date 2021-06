Benevento5, rimonta da urlo in Calabria: ora la Serie A è a un passo

Un mese dopo, il Benevento5 ci riprova. Dopo aver regalato enormi gioie e soddisfazioni agli sportivi sanniti, il team di coach Oliva si gioca l’accesso per la Serie A2 nella doppia sfida contro il Team Futura, compagine di Reggio Calabria pronta a dire la sua in gara uno per sfruttare al meglio il fattore casalingo. Una sfida ad alta tensione, un match che pone in palio un traguardo di prestigio a cui nessuna delle due pretendenti vuole rinunciare ed alla fine, termine di una gara ricca di emozioni, a festeggiare è il Benevento5.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia