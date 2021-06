Ancora qualche giorno di attesa, poi Fabio Caserta potrà essere considerato ufficialmente il nuovo tecnico del Benevento. Da giorni, però, l’allenatore in pectore si sta confrontando con la società di via Santa Colomba sia per pianificare le prime operazioni di mercato, sia per organizzare la delicata fase di precampionato. Come noto, per il ritiro estivo il club giallorosso ha bloccato il centro sportivo ‘Magrelli Active’ e l’Hotel La Corte, le stesse strutture che ospitarono il Benevento di Bucchi nell’estate 2018.

