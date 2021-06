A pochi giorni dall’ingresso in zona bianca e con una percentuale molto alta di vaccinazioni in tutto il comprensorio del Fortore e del Tammaro, la situazione sembra in netto miglioramento. Unico Comune che ha vissuto un momento critico nelle ultime settimane è stato San Bartolomeo in Galdo. Nel centro fortorino, infatti, quasi sul finire della terza ondata è scoppiato un cluster di contagio all’interno delle scuole, per il quale saranno necessarie alcune settimane per arrivare alla totale negativizzazione di tutti i positivi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia