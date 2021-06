Evoluzione tranquillizzante per la pandemia da Coronavirus nel territorio, soprattutto per quanto concerne l’erosione della platea dei positivi attuali con l’emergere per giorno di un numero sempre più ridotto di nuovi infetti e correlativamente di un numero maggiore di guariti. Ieri tre nuovi infetti e ventuno guariti su 459 tamponi processati. Un andamento in ulteriore miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

