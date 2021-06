Una sanzione complessiva di oltre 4.300 euro. Tanto è costata al Benevento la violazione dei protocolli sanitari nella passata stagione, all’indomani del rientro in campo dopo il lungo periodo di lockdown. Tra maggio e luglio dello scorso anno, la società giallorossa non ha eseguito i test di controllo su tutti i tesserati e non ha rispettato le tempistiche indicate dal protocollo. Per questo motivo, il club ha patteggiato una sanzione di 1.750 euro, il presidente Vigorito una di 1.315 euro, mentre il responsabile sanitario Franco De Cicco e il medico sociale Stefano Salvatori hanno patteggiato un’ammenda di 660 euro.

