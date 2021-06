Udienza preliminare fissata per il 12 gennaio 2022 per la vicenda relativa a Carminuccio Tuccino Polvere, il 56enne di Pesco Sannita vittima di un sinistro occorso il 2 gennaio 2019 sulla Statale 372, nella periferia di Benevento. A conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero della Procura beneventana titolare del procedimento penale per omicidio stradale, Francesco Sansobrino, ha chiesto il rinvio a giudizio per i conducenti dei due mezzi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia