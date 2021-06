Per alcuni non basterà rimettere la chiesa al centro del villaggio, per altri invece servirà restituire il nocchiere ad una nave in gran tempesta. Il Benevento aspetta il suo timoniere in panchina ma cerca anche un faro in mezzo al campo dopo una stagione a dir poco tormentata. Il campionato più importante della storia sannita, quello della conferma e della consacrazione in Serie A, vissuto senza un leader capace di indossare con continuità l’anima del Benevento.

