Dugenta – Lavori di pubblica utilità, accordo con il Tribunale

Approvata dalla giunta comunale la convenzione con il Tribunale di Benevento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’accordo di collaborazione ha lo scopo di sensibilizzare, facilitare e regolare i rapporti tra Comune ed Ente del Terzo Settore volti a favorire la realizzazione di attività di volontariato a valenza riparativa di persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali è stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia