Torna a surriscaldarsi la protesta per il diritto alla casa in città. Sit in e presidio indetto ieri presso la sede ex Iacp, attuale Acer Campania, dalla sigla sindacale Asia Usb, nel rione Libertà, in via Teodoro Mommsen. Richiesta delle famiglie e della sigla, quella relativa all’ultimazione dell’intervento costruzione di 32 alloggi in tre palazzine di nuova costruzione a Capodimonte.

