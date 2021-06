Il nuovo allenatore sarà il primo tassello per la programmazione della prossima stagione, ma in attesa di sciogliere il rebus, il Benevento si sta muovendo sul fronte dell’organizzazione del ritiro estivo. Per preparare il prossimo campionato di Serie B, il club di via Santa Colomba tornerà sicuramente in Italia, dopo esser stato in Austria meno di un anno fa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia