L’Empoli si è fatto avanti, per il momento solo per sondare il terreno e per capire se Gianluca Lapadula sia o meno un profilo sacrificabile per il Benevento. Il sodalizio sannita se lo terrebbe molto volentieri, ma rischia di dover fare i conti con costi di gestione insostenibili per la Serie B, soprattutto per via di un ingaggio di poco superiore al milione e mezzo di euro.

