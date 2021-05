In un momento così, in cui tutti cercano riparo tra le macerie di una stagione deludente, serviranno sforzi ancor più grandi per accorciare la fila degli addii. Tanti i nomi in coda per volare lontano, con vista soprattutto sulla Serie A, tanti altri ancora da tracciare in entrata dopo aver formalizzato il nuovo matrimonio in panchina. Ma tra i troppi sguardi rivolti altrove, il Benevento non potrà concedersi sconti su Gaetano Letizia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia