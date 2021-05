“Le assunzioni programmate dalle imprese sannite sono calcolate in un numero di 1.320 per il mese di maggio e 3.950 per il trimestre maggio-luglio 2021. Sono 360 i contratti di lavoro in più offerti dalle imprese rispetto ad aprile 2021 sebbene si registrano ancora 250 assunzioni in meno rispetto a maggio 2019 ossia in epoca antecedente alla pandemia in corso”, così il bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Camera Commercio Benevento, con Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto della Camera di Commercio di Benevento.

