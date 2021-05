Cala il sipario sulla seconda esperienza del Benevento in Serie A e la recita non è stata diversa dalla prima. Chiude con un pari a Torino la formazione giallorossa, evita la ventesima sconfitta in campionato, in quella che doveva essere la serata della speranza e che invece è diventata una gara da giocare solo ed esclusivamente per onore di firma. Questo perché la Strega si è buttata via nella seconda parte della stagione e, dopo un girone di andata chiuso a distanza di sicurezza dal terzultimo posto, è riuscita nell’impresa al contrario di retrocedere in Serie B addirittura con una giornata d’anticipo. Un dettaglio certamente non irrilevante del lungo percorso stagionale che ha avuto alcune testimonianze entusiasmanti – come la vittoria contro la Juventus e i pareggi con Roma e Lazio – ma che si è concluso nel peggiore dei modi, ossia con il mesto ritorno in cadetteria.

