L’ultima curva di una salita ripidissima, ma senza poter più tagliare il proprio traguardo. Il Benevento saluta la Serie A contro l’ultima squadra in grado di agguantare la salvezza, all’ultimo secondo e nella gara che ha spezzato sogni e speranze dei giallorossi, contro la Lazio. Strega in scena a Torino per calare il sipario sulla sua avventura nell’Olimpo del calcio italiano, prima di tornare a sgomitare in B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia