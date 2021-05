Sono 168.571 le dosi somministrate nella campagna vaccinale in terra sannita con un bollettino attuariale che fotografa un’accelerazione record per le inoculazioni vaccinali nella rete hub diffusa e operativa in tutti i comprensori territoriali della provincia di Benevento. Considerando aggiustamenti ‘contabili’ relativi agli open day, altrimenti si arriverebbe al referto statistico di settemila dosi circa, possiamo dire che nell’arco delle 24 ore, per la prima volta, grazie a forniture abbondanti, la rete hub ha funzionato al massimo volume possibile con circa seimila dosi erogate.

