Come una mannaia fragorosa nel cuore della notte. La Lazio non vince e il Benevento è matematicamente in Serie B. Un colpo secco, spietato, cruento: il martedì sera diventa un incubo tutto giallorosso, senza più speranze né sogni. Una sola stagione, di nuovo, nel massimo campionato prima di tornare a sgomitare tra i cadetti: una realtà che solo qualche anno fa appariva come irraggiungibile e che oggi, invece, sembra quasi vestire troppo stretta. Mette in mostra i difetti di una squadra crollata nel momento in cui doveva spingere di più, per tenersi fuori dalle acque pericolose e non lasciarsi catturare dalla paura.

