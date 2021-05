Stavolta è finita davvero. Il pari conquistato dal Torino a Roma dà corpo all’incubo peggiore per il Benevento, quello del ritorno in Serie B. I granata di Nicola escono imbattuti dall’Olimpico – con Immobile che ha fallito un rigore a cinque dalla fine – e diventano irraggiungibili per i giallorossi, costretti a salutare nuovamente la massima serie. Ora è arrivato anche l’ineluttabile verdetto della matematica a sancire la retrocessione della Strega che torna in cadetteria 323 giorni dopo aver conquistato a suon di record il palcoscenico più ambito.

