Non si conosce ancora la data precisa, ma è ormai imminente l’attivazione di un nuovo centro vaccinale a San Giorgio del Sannio. Comune e Asl – come ci ha spiegato l’assessora Alessia Accettola – hanno confermato l’auditorium ‘Al Cilindro nero’ come sede utile per realizzare l’hub.

