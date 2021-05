Non serve una nuova commissione per i fondi per la ricostruzione post terremoto, resta valida quella già formata nel 2017. Questa l’estrema sintesi della discussione andata in scena ieri pomeriggio, nel Consiglio comunale di Calvi, sulla mozione presentata da Mario Mirra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia