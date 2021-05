Con in corpo ancora la rabbia per quanto successo domenica contro il Cagliari, il Benevento è tornato subito in campo nella mattinata di ieri per preparare la gara contro l’Atalanta. I giallorossi hanno bisogno di un miracolo sportivo per rimettersi in corsa sulla strada che conduce alla salvezza e avranno necessariamente bisogno di andare a caccia di punti preziosi anche in una sfida sulla carta proibitiva come può essere quella in programma domani sera alle 20.45 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia