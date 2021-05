Considerata la necessità e urgenza di intervenire rispetto la discarica di ‘Tre Ponti’, l’impossibilità di farlo da parte della Samte (“non nelle condizioni per le proprie gravissime difficoltà economico-finanziarie, di poter garantire il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso i siti provinciali in modo regolare ed efficace”) ed “al fine di evitare disastri ambientali”, è stato approvato dalla Provincia di Benevento con atto delibera presidenziale “il verbale perizia per intervento somma urgenza” presso il sito discarica eredità della stagione dell’emergenza rifiuti in Campania.

