Martedì le scuole saranno vuote e i rubinetti di migliaia di cittadini di Benevento resteranno a secco. Niente paura, nulla di male. E’ solo che saranno eseguite le manovre tecniche sulla condotta proveniente dal Molise (e per questo detta Biferno, come la strada che porta al mare). Servirà ad aumentare in maniera notevole la portata idrica: da quella condotta Benevento riceverà 50 litri al secondo in più rispetto ad ora, per un totale di 4 milioni di litri d’aumento giornaliero.

