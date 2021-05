Notizie confortanti e in modo univoco sul fronte dell’andamento del contagio ieri dal Dipartimento Prevenzione dell’Asl di Benevento. Non solo numero basso di nuovi positivi – refertati in 33, in netto calo rispetto alla media dei giorni precedenti – ma anche l’incidenza è in netto calo rispetto al numero dei tamponi processati che sono stati 1.124.

