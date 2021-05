E non vissero tutti e felici e contenti. Civico 22 si sfalda. Il movimento, che era stata una novità politica inedita nella politica cittadina, completamente costruito dal basso, senza interferenze di partiti e capibastone, non esiste più almeno nella forma e nella sostanza politica che avevamo conosciuto sinora. Fin quando si è trattato di programmi e idee, compatti come il pacchetto di mischia degli All Blacks. Ma al sopraggiungere delle scelte su alleanze e candidati sindaco in vista delle amministrative d’autunno, le spietati leggi della politica hanno inesorabilmente fatto il proprio lavoro e si è consumata una dolorosa scissione.

