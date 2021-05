Case popolari, concluso l’iter per la graduatoria

“Finalmente nonostante la situazione pandemica, che ha prolungato i lavori della commissione per l’esame dei ricorsi dei cittadini partecipanti al bando per l’assegnazione dei 51 alloggi di edilizia residenziale pubblica in costruzione al rione capodimonte, nella giornata di martedì 4 maggio la commissione assegnazione alloggi della provincia di Benevento, come per legge, ha proceduto al sorteggio finale dei partecipanti al bando e ha portato a termine i lavori per la formazione della graduatoria definitiva per l’assegnare degli alloggi in questione”. Così le sigle Sunia (guidata dal segretario provinciale Giuseppe Falzarano); Sicet (Stefano Iovini); Uniat (Antonio Pagliuca).

