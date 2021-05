La prima di quattro finali ma anche quella dal peso specifico maggiore. Per il momento che sta vivendo il Benevento e per lo stato di forma del Cagliari, ma anche per le necessità di classifica e per uno scontro diretto destinato a scrivere il futuro della Serie A. La sfida contro i rossoblù di domani rischia di dare il senso alla stagione giallorossa, incanalandola in base ai risultati. Un primo stralcio di Paradiso prima dell’ultimo sforzo o le prime fiamme dell’Inferno, con la temperatura in zona retrocessione che si fa sempre più bollente.

