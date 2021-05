E’ convocato per lunedì alle 18 all’Hotel Italiano il tavolo politico ufficiale di Alleanza per il Cambiamento. Si tratta del primo incontro in presenza delle sigle che hanno firmato l’alleanza e dalla quale potrebbe uscire Civico 22, movimento ormai vicino all’implosione e che nel week end voterà on line sul divorzio definitivo dagli alleati.

