Via libera al progetto esecutivo del programma Pics della Città di Benevento per l’intervento ‘I percorsi della storia. La Città dei Romani’, con valorizzazione del percorso storico turistico tra i monumenti di epoca romana. L’importo è di 750mila euro, di cui 525mila per lavori e 225mila per somme a disposizione.

