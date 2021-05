L’intenzione di ‘correre’ c’è tutta, ma dalle parole ai fatti si ci rende conto che non sempre tutto è possibile. La campagna vaccinale prova a spiccare il volo ma alla fine deve fare i conti con problemi – scarsità di rifornimenti- che influiscono, e non poco, sull’andamento della stessa. Ma intanto i programmi ed i progetti messi in atto dall’Asl vanno avanti. Come già annunciato giorni fa, il dg Gennaro Volpe continua a tener fede alla tabella di marcia delineata per provare ad immunizzare quanto prima il maggior numero della popolazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia