“Una precisa timeline e la formalizzazione di un chiaro perimetro politico della coalizione”. Sono i due elementi certi in presenza dei quali Luigi Diego Perifano sarebbe pronto a sciogliere la riserva e formalizzare la discesa in campo quale timoniere di Alleanza per il Cambiamento e candidato a sindaco. L’avvocato è da tempo il nome in netta pole position per guidare la coalizione. Attenderà però che i processi politici si compiano e che l’unità politica della coalizione sia salda.

