La tensione è alta e non potrebbe essere diversamente, visto che il Benevento si appresta ad affrontare la sfida che vale una stagione. Alternative non ce ne sono per i giallorossi che qualche settimana fa si sentivano al riparo da brutte sorprese, ma che ora si trovano a doversi giocare la salvezza in uno scontro diretto che finirà inevitabilmente per essere decisivo nella corsa alla permanenza in Serie A. Il faccia a faccia con il Cagliari è lo snodo destinato a indirizzare il finale di campionato: una vittoria rilancerebbe prepotentemente le quotazioni degli uomini di Inzaghi, un pareggio li lascerebbe in posizione di galleggiamento, mentre una sconfitta porterebbe i giallorossi ad alzare bandiera bianca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia