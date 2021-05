E’ la fase decisiva della stagione e il Benevento fa fronte comune per provare ad affrontarla nel migliore dei modi. Del resto, non è ancora arrivato il momento di strali e processi che avrebbero come unico effetto quello di produrre ulteriore negatività all’interno del gruppo. E non è quello che serve, anche perché c’è ancora un patrimonio enorme da preservare prima degli eventuali redde rationem. Lo sa bene la squadra che, nonostante tutto il vantaggio sprecato nel giro di pochi giorni, non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca prima del tempo.

