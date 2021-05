Un nuovo nome per la squadra dell’ex sindaco Ricci e al contempo una proposta per la formazione di una lista unica. Otto giorni fa abbiamo parlato di questi nuovi elementi – vettori per due scenari agli antipodi – che hanno cambiato le carte in tavola per le elezioni amministrative a San Giorgio del Sannio. Un tavolo per sondare un progetto di larghe intese si è effettivamente aperto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia