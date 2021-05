Nuova verifica da parte di Istat dell’impatto dell’emergenza sanitaria in termini di decessi per la pandemia o per motivi connessi alla pandemia, nel Paese nel suo complesso e nei territori italiani. In Italia nel 2020 la mortalità è cresciuta del 17,4% con un eccesso rispetto a quella che sarebbe stata la traiettoria “naturale” incrementale legata all’invecchiamento della popolazione pari al 13,2%.

