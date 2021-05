Il governatore De Luca continua a dare priorità ai vaccini sulle isole per garantire una rapida riprese del turismo ma c’è chi dalle aree interne invoca la stessa misura per dare ossigeno anche gli operatori dell’entroterra. Si inserisce tra le voci di questo secondo fronte quella del consigliere comunale di Pietrelcina Alessio Scocca, che chiede alla Regione una priorità vaccinale per il piccolo centro sannita in modo da accelerare il ritorno dei bus di visitatori intenzionati a scoprire i luoghi di San Pio.

